Yıldırım bitiyor

Advocaat konusunda bu kadar sert eleştirilere ben katılmıyorum. Ortada bir yanlış varsa;Transfer sezonu bittikten, lig başladıktan sonra teknik direktörü getirenlerdedir.'in söylediğilafına da katılmıyorum. Bir antrenör takımın başına her an geçebilir.Geçtikten sonra da o takımın bütün sorumluluğunu yüklenmiştir. Ama şöyle bir avansı vardır; hele ki dışardan geliyorsa hem kendi takımın kadrosunda kullanabileceği bütün adamları hem de rakiplerini tanımak içinvardır.Hayatımda sağ bek izlemediğimgelince sağ bek oldu'da.Oradan da'a gitti. Bazen teknik adamlar, böyle denemeler yapabilir. Yani Advocaat gibi.Adam durup dururkenolmadı!Ben hâlâkonusunda sabıra ihtiyacımız olduğuna inanıyorum.Ancak eleştirilere ben de katılıyorum O araştırmasını yaparken ben de eleştirimi yapacağım.'ye korner attırabilirsin.Kafanda çeşitli sebepler olabilir. Ben onları bilmiyorum. Ama attırıyorsan eğer bunun bir sebebi olması lazım. O sebebi ben sahada görmedim. O takımdaki kalecidahil herhangi birinin atabileceği korneri attı. Ama altıpasın içinde bir tane dahayoktu o takımda.Ancak burada en önemli şeyseyircisinin'yi terketmiş görünmesidir.Haftalardan beri'nin tribünleri boş! Bu hafta biraz var dedik anladık kidoldurma...cezalıyken stadın dışında toplanan 40 bin seyirciyi gördük biz. Stadın dışından içeridiye bağıran seyircileri izledik biz.Buradaki diğer bir önemli olay da bu seyirci bu kötü futbola rağmen maçın bitimine kadar her hangi bir tepki göstermedi ama maç bitinceve yönetimini protesto ettiler. Bundan daha da önemlisi bunu ertesi gün gazeteler yazdı (!) Yani'ın protesto edildiğini okudum hem yorumlarda hem de haberde!Bu demektir ki'ın hem taraftar üzerindeki sempatisi bitiyor hem de medyadaki baskısı,Bir anektod naklettiler bana, gece yayınlanan programlardan birinde anket yapmışlar izleyiciler arasında;kalsın mı gitsin mi?Kim başkan olsun? diye. İlk sonuçlar açıklanınca; Yüzde ellikalsın. Yüzde elli beş deçıkınca program yorumcularından hemenmüdahale etmiş,diye (!) (Acaba Advocaat için de böyle düşünebilirler mi?) Fenerbahçe 'de bir teknik adam daha değişikliği iyice intihar olur.Hem de o yeni gelen teknik adamla bir 7 hafta daha kaybedersin.Hakemi eleştirenler diyorlar ki iki taraf aleyhine de lehine de örnek veriyorlar; 13. dakikada'ye yapılan penaltıydı diyorlar.yoktu ki 13. dakikada oyunda (!) Hakem, hakem olsaydı çoktan atılmıştı. Hakem o kararının altında ezilince diğer pozisyonda düdüğünü çalamadı.Bütün maç bu ezikliği yaşadı.Bu kadar kötü bir hakem yönetimi hiçbir maçta yok.Bu hafta. Milli Takım'da isevar. Bu istatistiği tartışıp bize. Alanyaspor 'un 22 kişilik kadrosunda 15 yabancı var. Şimdi Federasyon başkanı ve Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'e bir sorum var? Alanyaspor'un Türk futboluna ne faydası var? Türk gencine ne faydası var? Bize ne faydası var? Alanyaspor, Fenerbahçe ile berabere kalsa ne olacak. Hadi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarda bir takım yabancılara tahammül gösteriyoruz. Ama 14 yabancı! Bu Alanyaspor'un 15 nereden geliyor? Alanya halkından... Ya da Alanyalı işadamlarından yani yine benim halkımdan geliyor. Elalemin sokak çocuğu düzeyindeki yabancılarını bütün Anadolu'ya yaymanın ne alemi var. Sahada 11 yabancı, 4 yabancı da tribünde var. Futbol federasyonu ve Milli Takım Direktörü buna izin veriyor. Sonra milli takıma yedeklerden takım kuruyor çünkü asiller yabancı. O milli takımlar direktörü, Türkiye Futbol Direktörüne, "Yahu ne biçim karar alıyorsunuz, benim burda canım çıkıyor!" demiyor. Yani aynı adam beyninin sağı ile konuşamıyor! Bu manzarayı tartışamıyor. İşin ilginç yanı bu manzarayı Türk medyası da tartışmıyor. Alanya-Fenerbahçe maçından sonra herkes Fenerbahçe'yi konuştu. Alanyaspor ile gözümüzün önüne geldi işte. Alanya, Antalya ilimizin bir ilçesi. Oradan 15 yabancıya maaş çıkıyorsa niye kuruyoruz bu takımı? Hiç olmazsa yerel takımlarda, 3 tane Alanya kökenli futbolcu oynatmalı ki çevrede oturan futbolcular heveslensin. 'Ben de oraya gelebilirim' diye çalışsın. Advocaat'ın, Terim'in parasını konuşuyoruz da Alanya'da 15 yabancıya kimsenin sesi çıkmıyor. Üçüncü sınıf futbolcuları alıyorlar. Menajerlerle yöneticilerin ilişkileri korkunç! Geçtiğimiz hafta 4 büyüklerin maçlarnıda oynayan 16 stoperden 12'si yabancıydı... Milli Takım'da kim oynuyor? Çakma stoperler; Hakan Balta ile Mehmet Topal. Biri sol bek diğeri ön libero! Bu istatistiği Türkiye Futbol Direktörü(!) Fatih Terim, Milli Takım Teknik direktörü Terim (!) ile tartışıp çıkan sonucu da bize bildirir mi?