M.United, F.Bahçe'yi taşıyan uçağın'ye acil inişi sonrası bir mesaj yayımladı. Kulübün twitter hesabından, "'a yolculuğunuzun güvenli bir şekilde geçmesini dileriz. Yakında görüşmek üzere!" denildi.de bu mesaja cevap olarakaracılığıyla İngiliz devine teşekkür etti.