 ‘Yakında görüşmek üzere’ – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Yakında görüşmek üzere’

    ‘Yakında görüşmek üzere’
    M.United, F.Bahçe'yi taşıyan uçağın Budapeşte'ye acil inişi sonrası bir mesaj yayımladı. Kulübün twitter hesabından, "Manchester'a yolculuğunuzun güvenli bir şekilde geçmesini dileriz. Yakında görüşmek üzere!" denildi. F.Bahçe de bu mesaja cevap olarak twitter aracılığıyla İngiliz devine teşekkür etti.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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