 ‘Volkan Şen’e dikkat’ – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    ‘Volkan Şen’e dikkat’

    ‘Volkan Şen’e dikkat’
    M.United'ın efsane stoperlerinden Rio Ferdinand ülkesinde ITV'de yorumculuk yaptığı programda, Robin van Persie için, "Oynaması bile şüpheli" dedi. 'de tek dikkat edilmesi gereken oyuncunun Volkan Şen olduğunun altını çizdi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:07
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