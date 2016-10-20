Volkan dönüyor
Ve Volkan Şen Avrupa'da formasına kavuşuyor... Geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynanan Braga maçı sonrası UEFA'dan ceza alan milli futbolcu, bu sezonki Feyenoord ve Zorya karşılaşmalarında görev alamamıştı. Cezasının 30 Eylül'e indirilmesinin ardından Volkan bugün yeniden sarı-lacivertli forma ile sahaya çıkacak.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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