 Volkan dönüyor – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Volkan dönüyor

    Volkan dönüyor
    Ve Volkan Şen Avrupa'da formasına kavuşuyor... Geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynanan Braga maçı sonrası UEFA'dan ceza alan milli futbolcu, bu sezonki Feyenoord ve Zorya karşılaşmalarında görev alamamıştı. Cezasının 30 Eylül'e indirilmesinin ardından Volkan bugün yeniden sarı-lacivertli forma ile sahaya çıkacak.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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