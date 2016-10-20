Şimdi tam vakti
Advocaat, özel bir görüşme yaptığı Van Persie’ye tam destek verdi. Olaylı şekilde ayrıldığı İngiliz ekibi karşısında kendini göstermesini istedi: “Onları pişman etmek istiyorsan şimdi tam sırası”
Manchester United sınavı öncesi teknik direktör Advocaat, Van Persie'yi maça özel hazırladı. Hollandalı hoca, takım dün İstanbul'dan ayrılmadan önce vatandaşıyla kısa bir süre sohbet etti. Advocaat'ın bu mini zirvede golcü oyuncuya moral konuşması yaptığı bildirildi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Manchester'dan ayrılışı sırasında kendisi ile dalga geçilmesini unutmayan ve bugünkü karşılaşmayı bir intikam maçı olarak gören van Persie'ye "Ne hissettiğini biliyorum. Bitmediğini göstermek, onları pişman etmek istiyorsun. Bunu yapacaksan şimdi tam sırası. Sahada görevini yerine getir ve sana yapılan haksızlıklara en iyi yanıtı ver" ifadesini kullandı. Hocasının kendisine bu derece güvenmesinin Persie'yi daha da hırslandırdığı ve gol atma sözü verdiği gelen haberler arasında.
ŞEYTAN'A 4 GOLÜ VAR
Persie, bugün görev alması halinde Manchester'a karşı 14. kez sahaya çıkacak. Premier Lig'e Arsenal formasıyla adım atan golcü, Londra ekibiyle oynadığı 13 ManU maçında 4 gol kaydetti. Persie, kariyerinde zirve yaptığı Arsenal'de 276 maçta 131 gol, 56 asistlik performans göstermişti. Hollandalı, Manchester'da da 105 mücadelede 58 gol atmıştı.
'BENİM İÇİN ÖZEL MAÇ'
Van Persie, Manchester United'ın resmi televizyonuna konuştu. Old Trafford'u evi gibi gördüğünü belirten Hollandalı, "Benim için çok özel bir maç. Zor geçeceğini biliyorum ve F.Bahçe için elimden geleni yapacağım. Manchester taraftarına karşı oynamak benim için çok özel" diye konuştu.
ŞEYTAN'A 4 GOLÜ VAR
Persie, bugün görev alması halinde Manchester'a karşı 14. kez sahaya çıkacak. Premier Lig'e Arsenal formasıyla adım atan golcü, Londra ekibiyle oynadığı 13 ManU maçında 4 gol kaydetti. Persie, kariyerinde zirve yaptığı Arsenal'de 276 maçta 131 gol, 56 asistlik performans göstermişti. Hollandalı, Manchester'da da 105 mücadelede 58 gol atmıştı.
'BENİM İÇİN ÖZEL MAÇ'
Van Persie, Manchester United'ın resmi televizyonuna konuştu. Old Trafford'u evi gibi gördüğünü belirten Hollandalı, "Benim için çok özel bir maç. Zor geçeceğini biliyorum ve F.Bahçe için elimden geleni yapacağım. Manchester taraftarına karşı oynamak benim için çok özel" diye konuştu.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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