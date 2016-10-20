'Şeytana' uyduk

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3. haftaya lider giren Fenerbahçe, grubun favorisi Manchester United karşısında direnç gösteremedi. Sarı-lacivertli temsilcimiz Old Trafford'daki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı ve 3. sıraya kadar geriledi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Salih Uçan, Ozan Tufan ve Jeremain Lens bu maçta forma giymedi. Jose Mourinho ise İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'i hafta sonunda Premier Lig'de oynayacakları Chelsea maçını düşünerek F.Bahçe karşısında yedekler arasında bekletti.

PENALTILAR KANARYA'NIN GARDINI DÜŞÜRDÜ

"Kırmızı Şeytanlar" ilk yarıda peş peşe iki penaltı golüyle bir anda F.Bahçe karşısında 2 farklı öne geçti. 31'de Kjaer'in Mata'yı düşürdüğü pozisyonda Manchester United'ın kazandığı penaltıyı Pogba gole çevirdi.

33'te bu kez Şener'in müdahalesinde Martial yerde kaldı. Fransız hakem Benoit Bastien bir kez daha penaltıya hükmetti. Martial beyaz noktadan Volkan Demirel'i mağlup etti ve skor 2-0'a getirdi. İlk yarının bitimine saniyeler kala sahneye çıkan Paul Pogba, ceza sahası dışından attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

Manchester United ikinci yarıya da golle başladı. 48'de Jesse Lingard ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

VAN PERSİE ŞEREF SAYISINI KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla 522 gün sonra Old Trafford'a ayak basan Van Persie, sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydetti.Maça 11'de başlayan Hollandalı golcü 83'te Emenike'nin asistini gole çevirdi. Van Persie'nin attığı golü İngiliz taraftarlar da alkışladı.



Bu sonucun ardından haftayı 4 puanda kapatan Fenerbahçe 4. sıraya geriledi. Puanını 6'ya çıkaran ManU ise liderliğe yükseldi.



MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Manchester United ile karşılaşan Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Robin van Persie eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıkarken, cezasını tamamlayan Volkan Şen de zorlu maçta takımdaki yerini aldı.

Old Trafford'da oynadıkları üçüncü grup maçında, kaleyi Volkan Demirel'e emanet eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dick Advocaat, savunma dörtlüsünde Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'a görev verdi. Spor Toto Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçında yedek kulübesinde görev bekleyen Şener, İngiliz ekibine karşı sağ bek pozisyonunda mücadele etti.

Orta sahada Mehmet Topal, Josef de Souza ve Neustaedter'e forma veren Hollandalı teknik adam, kanatlarda Volkan Şen ile Alper Potuk'a şans tanıdı. Robin van Persie ise ileri uçta takımının gol umudu oldu.

Sarı-lacivertli ekipte, Fabiano, İsmail, Caner Koca, Ramazan, Stoch ve Emenike yedek kulübesinde görev bekledi.

Feyenoord maçında sakatlanmasının ardından yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrı çalışan Jeremain Lens ile Senegal Milli Takımı'nda sakatlanan ancak takıma dönen Moussa Sow, 18 kişilik kadroda yer almadı.

- Volkan Şen cezasını tamamladı

Geçen sezon Braga maçında hakeme yaptığı hareket nedeniyle ceza alan Volkan Şen cezasını tamamladı ve Manchester United karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon ligde yedi maça ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, cezası nedeniyle Avrupa kulvarında takımının Monaco, Grasshoppers, Zorya ve Feyenoord ile oynadığı altı maçta forma giyememişti.

Sarı-lacivertli oyuncu, Braga ile deplasmanda oynadıkları ve 4-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanş maçında hakeme kırmızı kart nedeniyle itiraz etmiş, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan 31 Aralık 2016'ya kadar ceza almıştı. Kurul, karara yapılan itiraz üzerine cezayı 30 Eylül tarihine çekmişti.

- Mourinho takımda 7 değişiklik yaptı

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, golsüz berabere kaldıkları Liverpool maçının kadrosunda 7 değişiklik yaparak Fenerbahçe'ye karşı puan mücadelesi verdi.

Ligde 2-1 kaybettiği Manchester derbisinin ardından çıktığı ve 1-0 yenildiği Feyenoord maçında ileri altılıda Pogba hariç herkesi değiştiren Portekizli teknik adam, Liverpool ve Chelsea maçlarının arasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinde de kadroda büyük değişikliğe gitti. İki maçta forma giyen dört isim ise De Gea, Smalling, Bailly ve Pogba oldu.

Kaleyi Liverpool maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını yenilgiden kurtaran İspanyol file bekçisi De Gea'ye teslim eden deneyimli teknik adam, savunma dörtlüsünü Darmian, Smalling, Bailly ve Shaw ile kurdu.

Savunmanın önünde Pogba ile Carrick'e görev veren Mourinho, Feyenoord ve Zorya maçlarında şans tanıdığı Mata'yı Fenerbahçe maçında da sağ kanatta oynattı. Lingard'ı sol kanatta görevlendiren Portekizli çalıştırıcı, gol bölgesinde ise Rooney ve Martial'e forma verdi.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde İsveçli yıldız İbrahimovic'in yanı sıra Rojo, Depay, Rashford, Fosu-Mensah ve Fellaini görev bekledi.

- Rooney ilk 11'e döndü

Sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla eleştirilerin odağı haline gelen ve Manchester United ile milli takımdaki yerini kaybeden Wayne Rooney, Fenerbahçe maçıyla ilk 11'e geri döndü.

İngiliz futbolcu, ligdeki son üç maçında Leicester City'e karşı 8, Stoke City'e karşı 24 ve Liverpool'a karşı da 14 dakika forma şansı bulmuştu. Feyenoord maçında oynamayan Rooney, 1-0 kazandıkları Zorya karşısında son 24 dakika görev almıştı.

Kariyerinde ilk Avrupa kupası maçına 19 yaşındayken 2004 yılında Fenerbahçe karşısında çıkan Rooney, bu maçta "hat-trick" yapmıştı.

- Taraftarlar Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, grupta lider durumdaki takımlarını zorlu Manchester United deplasmanında yalnız bırakmadı.

75 bin kişi kapasiteli Old Trafford'da kendilerine ayrılan yeri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan futbolculara tezahüratlarla moral verdi. Müsabakayı, kafileyle birlikte dün Manchester'a gelen kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler de izledi.