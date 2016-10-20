Persie için mesaj

Rakibin yıldızı Rooney, Avrupa kupalarında bir gol daha atarsa kulüp tarihine geçecek. Avrupa'da 36 golü olan tecrübeli isim, bir gol bulması halinde Nistelrooy'u yakalayacak. Öte yandan İnstagram'dan van Persie için bir paylaşım yapan Rooney, "F.Bahçe ile oynayacağımız maçı, eski arkadaşım Persie'yi görmeyi iple çekiyorum" yazdı.