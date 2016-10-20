 Persie için mesaj – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Persie için mesaj

    Persie için mesaj
    Rakibin yıldızı Rooney, Avrupa kupalarında bir gol daha atarsa kulüp tarihine geçecek. Avrupa'da 36 golü olan tecrübeli isim, bir gol bulması halinde Nistelrooy'u yakalayacak. Öte yandan İnstagram'dan van Persie için bir paylaşım yapan Rooney, "F.Bahçe ile oynayacağımız maçı, eski arkadaşım Persie'yi görmeyi iple çekiyorum" yazdı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Persie için mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.