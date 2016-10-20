Persie için mesaj
Rakibin yıldızı Rooney, Avrupa kupalarında bir gol daha atarsa kulüp tarihine geçecek. Avrupa'da 36 golü olan tecrübeli isim, bir gol bulması halinde Nistelrooy'u yakalayacak. Öte yandan İnstagram'dan van Persie için bir paylaşım yapan Rooney, "F.Bahçe ile oynayacağımız maçı, eski arkadaşım Persie'yi görmeyi iple çekiyorum" yazdı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Persie için mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.