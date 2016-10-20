 Old Trafford'da yönetim istifa sesleri – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Old Trafford'da yönetim istifa sesleri

    Old Trafford'da yönetim istifa sesleri

    Old Trafford'a 'yi desteklemek için gelen taraftarlar 'Yönetim istifa' tezahüratında bulundu.

    Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Manchester United's konuk olan 'de taraftarlar 4-0'lık skor sonrası 'Yönetim istifa' tezahüratında bulundu.

    Süper Lig'de geçen pazar sahasında Aytemiz Alayanspor ile 1-1 berabere kalması sonrası Kadiköy Ülker Stadyumu'nda başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi protesto eden sarı lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda 3. maçında Manchester United'a karşı takımlarının kötü oyunu ve 4-0 yenik durumda olması sonucu yine başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti. Yönetim istifa tezahüratı yapan sarı lacivertli taraftarların sesi TV'den de duyuldu.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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