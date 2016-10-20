Old Trafford'da yönetim istifa sesleri

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Manchester United's konuk olan Fenerbahçe'de taraftarlar 4-0'lık skor sonrası 'Yönetim istifa' tezahüratında bulundu.

Süper Lig'de geçen pazar sahasında Aytemiz Alayanspor ile 1-1 berabere kalması sonrası Kadiköy Ülker Stadyumu'nda başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi protesto eden sarı lacivertli taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda 3. maçında Manchester United'a karşı takımlarının kötü oyunu ve 4-0 yenik durumda olması sonucu yine başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi istifaya davet etti. Yönetim istifa tezahüratı yapan sarı lacivertli taraftarların sesi TV'den de duyuldu.