Obradovic'den Barcelona maçı yorumu
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Obradovic: "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz ama oraya gidip mümkün olan en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız"
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yarınki rakipleri Barcelona Lassa karşısında, en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacaklarını söyledi.
Sırp çalıştırıcı, ligin ikinci haftasında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla deplasmanda yapacakları maç öncesi sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Obradovic, Avrupa Ligi'nde ilk deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz sadece Dörtlü Final'e gitmek için değil, o kupayı kazanmak için her sezon favori ekiplerden biri. Yeni antrenör ve birkaç yeni oyuncusu var. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz ama oraya gidip mümkün olan en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli basketbol takımının Yunan oyuncusu Kostas Sloukas ise Barcelona'nın her zaman Avrupa'nın en iyi takımlarından olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Karşımızda harika bir takım olacak ve elbette kazanıp ikinci galibiyetlerini elde etmek isteyecekler. Elbette biz de aynısını istiyoruz. Çok zorlu bir salonda bu maçı kazanıp ikinci galibiyetimizi almak niyetindeyiz. Evlerinde iyi oynuyorlar. Herkes onların bazı sakatlık sorunları yaşadıklarını biliyor. Bu maçta her şeyimizi ortaya koymak çok önemli olacak."
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:05
- Volkan dönüyor
Toplam 2
Yorum
cim bomluyum volkanın fenere dezavantaj olduğunu düşünüyorum. atıf ve alper denenmeli derim.
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 9
Yorum
Cenk Dünyada yenilmeyecek takım yoktur yeterki yüreğimizle,sinirlerimize hakim olarak oynayalım başarılar Fenerbahçem. başarı dileyen tüm ebedi dostlara teşekkürler
- İtalyanların kabusu Şenol Güneş
Toplam 11
Yorum
Beşiktaşli Sonuna kadar Şenol Güneş bjk nin efsanesi ol
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