 Obradovic'den Barcelona maçı yorumu – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Obradovic'den maçı yorumu

    Obradovic'den Barcelona maçı yorumu

    Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Obradovic: "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz ama oraya gidip mümkün olan en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız"

    Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yarınki rakipleri Lassa karşısında, en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacaklarını söyledi.

    Sırp çalıştırıcı, ligin ikinci haftasında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla deplasmanda yapacakları maç öncesi sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

    Obradovic, Avrupa Ligi'nde ilk deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz sadece Dörtlü Final'e gitmek için değil, o kupayı kazanmak için her sezon favori ekiplerden biri. Yeni antrenör ve birkaç yeni oyuncusu var. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz ama oraya gidip mümkün olan en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Sarı-lacivertli basketbol takımının Yunan oyuncusu Kostas Sloukas ise Barcelona'nın her zaman Avrupa'nın en iyi takımlarından olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

    "Karşımızda harika bir takım olacak ve elbette kazanıp ikinci galibiyetlerini elde etmek isteyecekler. Elbette biz de aynısını istiyoruz. Çok zorlu bir salonda bu maçı kazanıp ikinci galibiyetimizi almak niyetindeyiz. Evlerinde iyi oynuyorlar. Herkes onların bazı sakatlık sorunları yaşadıklarını biliyor. Bu maçta her şeyimizi ortaya koymak çok önemli olacak."

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:05
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