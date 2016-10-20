 Manchester seni iyi tanır – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Manchester seni iyi tanır

    Manchester seni iyi tanır

    F.Bahçe, 1996’da evindeki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitirdiği, 2004’te 3-0 mağlup ettiği Manchester United’la Avrupa Ligi A Grubu 3. maçında karşılaşacak. Haydi Kanarya destan yazmak senin işin!

    F.Bahçe, Avrupa Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İngiliz temsilcisi Manchester United'a konuk olacak. 'nda 22.05'te başlayacak maçı Tivibu Spor 2 yayınlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Sarı-lacivertli takım, Ada'dan puan ya da puanlarla dönmesi halinde ilk sırada olduğu gruptan çıkmak için büyük avantaj yakalayacak. 'de sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Ozan Tufan ve yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrı çalışan Jeremain Lens, Manchester'a karşı forma giyemeyecek. Grubun diğer maçında ise aynı saatte 3 puanlı Feyenoord, 1 puanı bulunan Zorya'yı sahasında ağırlayacak.

    KADIKÖY'E GÖMMÜŞTÜ
    tarihinde 4 kez karşılaştığı İngiliz ekibini 2 kez yenerken, 2 de mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin unutulmaz zaferi 30 Ekim 1996 tarihinde elde edildi. Bolic'in attığı golle rakibini 1-0 deviren Fenerbahçe, rakibinin Avrupa kupalarında kendi evinde sürdürdüğü 40 yıllık yenilmezlik serisini bitirdi. Kanarya, 8 Aralık 2004'te de Kadıköy'de ağırladığı Şeytanlar'ı Tuncay Şanlı'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

    KUPAYI ELİNDEN ALDI
    Dick Advocaat, kariyerinin en önemli başarılarından birini Manchester United'a karşı elde etti. Hollandalı hoca, 2007-08 sezonunda Zenit ile UEFA Kupası'nı kazanmış Süper Kupa finalinde de Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester ile karşılaşmıştı. Advocaat'ın takımı, o mücadeleyi 2-1 kazanıp Avrupa'nın en büyüğü olmuştu.

    18. MAÇ
    İngiliz takımlarına karşı bugün 18. sınavını verecek olan sarı-lacivertliler, söz konusu 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi aldı. Avrupa kupalarında ise toplam 211. maçına çıkacak olan Kanarya, bunların 77'sini kazanırken, 43'ünde berabere kaldı, 90 kez de yenildi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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