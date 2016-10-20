Maçı iple çekiyorum
Dick Advocaat, basın toplantısında “13 saatlik bir yolculukla buraya geldik. Oyuncularım genç ve güçlü. Bahanemiz yok. Manchester United maçını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
MANU MAÇINI İPLE ÇEKİYORUM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, TSİ 20.00 olarak planlanan basın toplantısını, ancak 22.30'da gerçekleştirirken iddialı mesajlar verdi. Hollandalı teknik adam Manchester United sınavına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "13 saatlik bir yolculukla buraya geldik. Biz genç ve güçlüyüz. Bu anlamda hiçbir bahanemiz yok. Bizim kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Hepimiz rakibimizin kadrosunun ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz. Yarınki (bugünkü) maçını iple çekiyorum" diye konuştu.
ARTIK İYİ SKORLAR ALMALIYIZ
Advocaat, "Manchester United ile oynamak için iyi bir zaman mı?" sorusuna, "Belki son maçımızda aldığımız skor nedeniyle hakkımızda olumsuz görüşler var ama taktiksel olarak bir teknik direktör gözüyle baktığımda iyi bir maç çıkardık. Yine kendimize odaklanmalıyız. Artık daha iyi skorlar almak zorundayız" diye yanıt verdi. "Manchester United harika bir takım ve harika bir teknik direktör tarafından yönetiliyor" yorumunu yapan Hollandalı hoca, "Mourinho'ya bana olduğu gibi biraz zaman gerekiyor. Ben önümüzdeki maçlara pozitif bakıyorum" ifadelerini kullandı.
PERSİE: 11'DE MİYİM? ADVOCAAT: YARIN GÖRÜRSÜN
Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe formasıyla Manchester'a dönen Robin van Persie, basın toplantısında, "8 yıl Arsenal'de, 3 yıl Manchester United'da oynadım. Çocuklarım burada doğdu. Yarın aslında iyi bir dengeyi bulmam gerekiyor. Burada işimi yapmak mecburiyetindeyim. Maçta istediklerimi sahaya yansıtmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında van Persie ile Advocaat arasında ilginç bir diyalog yaşandı Hollandalı yıldız, "İlk 11'de miyim?" diye sordu. Vatandaşı Advocaat, "Güzel soru. Sana cevabımı yarın vereceğim. Yarın görürsün" karşılığını verdi. Bu diyalog gülüşmelere neden oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, TSİ 20.00 olarak planlanan basın toplantısını, ancak 22.30'da gerçekleştirirken iddialı mesajlar verdi. Hollandalı teknik adam Manchester United sınavına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "13 saatlik bir yolculukla buraya geldik. Biz genç ve güçlüyüz. Bu anlamda hiçbir bahanemiz yok. Bizim kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Hepimiz rakibimizin kadrosunun ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz. Yarınki (bugünkü) maçını iple çekiyorum" diye konuştu.
ARTIK İYİ SKORLAR ALMALIYIZ
Advocaat, "Manchester United ile oynamak için iyi bir zaman mı?" sorusuna, "Belki son maçımızda aldığımız skor nedeniyle hakkımızda olumsuz görüşler var ama taktiksel olarak bir teknik direktör gözüyle baktığımda iyi bir maç çıkardık. Yine kendimize odaklanmalıyız. Artık daha iyi skorlar almak zorundayız" diye yanıt verdi. "Manchester United harika bir takım ve harika bir teknik direktör tarafından yönetiliyor" yorumunu yapan Hollandalı hoca, "Mourinho'ya bana olduğu gibi biraz zaman gerekiyor. Ben önümüzdeki maçlara pozitif bakıyorum" ifadelerini kullandı.
PERSİE: 11'DE MİYİM? ADVOCAAT: YARIN GÖRÜRSÜN
Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe formasıyla Manchester'a dönen Robin van Persie, basın toplantısında, "8 yıl Arsenal'de, 3 yıl Manchester United'da oynadım. Çocuklarım burada doğdu. Yarın aslında iyi bir dengeyi bulmam gerekiyor. Burada işimi yapmak mecburiyetindeyim. Maçta istediklerimi sahaya yansıtmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında van Persie ile Advocaat arasında ilginç bir diyalog yaşandı Hollandalı yıldız, "İlk 11'de miyim?" diye sordu. Vatandaşı Advocaat, "Güzel soru. Sana cevabımı yarın vereceğim. Yarın görürsün" karşılığını verdi. Bu diyalog gülüşmelere neden oldu.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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