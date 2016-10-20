Lazaroni ManU galibiyetini anlattı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Lazaroni, "Fenerbahçe’yi çalıştırmak benim için onurdu ama projemiz bazı iç sebepler nedeniyle yarım kaldı. Ancak onları hala çok seviyorum" dedi.
Fenerbahçe'yi çalıştırmanın büyük onur olduğunu belirten Lazaroni, "Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yaparak Şampiyonlar Ligi'ni yükselten Carlosz Alberto Parreira'dan sonra göreve gelmiştim. O zamanlar Şampiyonlar Ligi'ne ülke şampiyonu olarak katılan 8 takım oluyordu, kalan takımlar ise eleme maçları oynamak zorundaydı. Biz İsrail'den Maccabi takımına karşı birincisi deplasmanda ikincisi İstanbul'da iki maç oynadık. Deplasman maçını kazandık evde berabere kalarak gruba kaldık. Grupta Manchester United, Juventus ve Rapid Wien ile eşleştik" dedi.
"MANCHESTER UNİTED MAÇI FANTASTİKTİ"
Manchester United ile deplasmanda oynadıkları maç için "fantastikti" yorumu yapan Lazaroni, "Bu maç Fenerbahçe için tarihidir. Rakibimiz nasıl defans yapması gerektiğini biliyor, takım gibi oynuyordu. Şanslı bir gol attık. Kaleci Schmechelm tutamadı. Golden sonra da iyi defans yaptık. Sanırım Manchester'de Ryan Giggs oynamıyordu.Sonuç olarak biz fazlasıyla mutlu olmuştuk. Sadece takım değil yöneticiler de. Bizi karşılamaya binlerce taraftar gelince takıma zarar gelmemesi için ayrı bir kapıdan çıkardık" şeklinde konuştu.
"İSTANBUL GÜZEL BİR ŞEHİR"
İstanbul'un fantastik ve güzel bir şehir olduğunu söyleyen Lazaroni, "Boğaz Asya ile Avrupa arasında İstanbul'u ikiye bölüyor. Türkler futbol için çok tutkulu. Türklerin futbola olan aşkında savaş ve barış arasındaki gibi çok ince bir çizgi var. Taraftarların biraz daha sakinleşmesi gerekiyor. Netice olarak bu bir spor en iyi takım olsanız bile hep başarılı olma şansınız yok. Fenerbahçe'yi çalıştırmak benim için onurdu ama projemiz bazı iç sebepler nedeniyle yarım kaldı. Ancak onları hala çok seviyorum. Türkiye'nin futbola olan tutkusunu beğeniyorum" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK KEYİFTİ"
Türkiye'de olmanın keyif verici bir durum olduğunu belirten Lazaroni, "Ülkeyi tanımak, gezmek, Türklerin futbola olan tutkusunu anlamak. O zamanlar benim oyuncum olan Bülent Uygun şu anda Katar'ın Umsalal takımını çalıştırıyor. Çok iyi bir oyuncuydu. Brezilya gibi futbola tutkulu bir ülkede çalışmak benim için büyük keyifti. Bir keresinde Galatasaray'ı sahasında farklı mağlup etmiştik.Onların taraftarları çok öfkeliydi. Bu beni korkutmadı ama üzdü. Silahlı adamlarla sarılı otele gittiğimizde oyuncularıma futbol bir spordur. Taraftarlara profesyonel olduğumuzu ve yapabileceğimizin en iyisin yapacağımızı anlatalım. Onlar da sonucun oyunun bir parçası olduğunu anlar" ifadelerini kullandı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:27
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
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