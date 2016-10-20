Kilit adam Roman

ManU maçının taktiğini Alanya karşısında deneyip istediği verimi alamayan Advocaat, İngiltere'de farklı bir sistemle sahada olacak. Daha defansif bir kadro ile çıkmayı planlayan hocanın sürprizi Roman Neustadter olacak. Rus oyuncuyu hem 3. stoper gibi kullanacak hem de Topal'ın yanında 2. ön libero gibi oynatacak.