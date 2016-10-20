 Kilit adam Roman – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kilit adam Roman

    Kilit adam Roman
    ManU maçının taktiğini Alanya karşısında deneyip istediği verimi alamayan Advocaat, İngiltere'de farklı bir sistemle sahada olacak. Daha defansif bir kadro ile çıkmayı planlayan hocanın sürprizi Roman Neustadter olacak. Rus oyuncuyu hem 3. stoper gibi kullanacak hem de Topal'ın yanında 2. ön libero gibi oynatacak.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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