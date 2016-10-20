Kilit adam Roman
ManU maçının taktiğini Alanya karşısında deneyip istediği verimi alamayan Advocaat, İngiltere'de farklı bir sistemle sahada olacak. Daha defansif bir kadro ile çıkmayı planlayan hocanın sürprizi Roman Neustadter olacak. Rus oyuncuyu hem 3. stoper gibi kullanacak hem de Topal'ın yanında 2. ön libero gibi oynatacak.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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