Havada panik
Sabiha Gökçen’den kalkan özel uçak, Macaristan’ın başkenti üzerindeyken kokpit camına çarpan bir kuş camı çatlattı. Pilotlar riske girmedi, acil iniş yaptı. İstanbul’dan gelen başka bir uçakla İngiltere’ye hareket eden kafilenin çileli yolculuğu 11 saat sürdü.
F.Bahçe kafilesi İngiltere yolculuğunda nerdeyse ölümden döndü. Sarı-lacivertlileri taşıyan özel uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de bulunduğu uçak saat 11.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manchester'a hareket etti. Uçak saat 13.45 sıralarında Macaristan'ın başkenti Budapeşte üzerindeyken kokpit sol dış camına seyir halindeyken kuş çarptı. Camın tamamen çatlaması nedeniyle pilotlar riske girmedi ve olay sonrası Budapeşte'ye acil iniş yaptı.
ÖNCE YILDIRIM'A SÖYLENDİ
Uçakta bulunan görgü tanıkları Budapeşte üzerindeyken kabin görevlilerinden birinin Başkan Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek olayı anlattığını ve F.Bahçe Başkanı'nın da sakince dinleyip koltuğundan da kalkmadığını aktardı.
ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ
Daha sonra da pilotun teknik arızadan dolayı Budapeşte'ye inecekleri anonsu yaptığı ifade edildi. İstanbul'dan gelen uçakla 19.00 sıralarında hareket eden kafilenin çileli yolculuğu yaklaşık 11 saat sürerken, futbolcuların yorgun olması nedeniyle yapılması planlanan son idmanın iptal edildiği açıklandı.
KOKPİT CAMI KIRILMAZ
Yolcu uçaklarının kokpit camları 5 ayrı katmandan oluşuyor. Kalınlığı 4 ile 7 cm arasında değişen bu camda çatlama olduğundan pilotlar risk almıyor ve acil iniş yapıyor. Kuş veya benzeri cisim çarpmalarında ise sadece çatlak oluşurken, camın kırılıp dağılma olasılığı bulunmuyor.
CAM DEĞİŞMEDİ 2. UÇAK GELDİ
Budapeşte'de önce özel uçağın çatlayan camının değiştirilmesinin gündeme geldiği kaydedildi. Ancak kafileyi taşıyan uçak şirketi buna gerek olmadığına karar verip İstanbul'dan ikinci bir uçağı Budapeşte'ye doğru yola çıkardı. Havada korku dolu anlar yaşayan sarı-lacivertli kafile İstanbul'dan gelen ikinci bir uçakla Manchester'a götürüldü.
BİR BU EKSİKTİ MANCHESTER'DA DA UÇAK KAZASI!
Fenerbahçe'nin Budapeşte'ye acil iniş yaptığı sıralarda Manchester'dan gelen bir haber 'yok artık' dedirtti. Manchester Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkan bir uçak kaza yaptı. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan kaza nedeniyle havalimanında pistler uçuşa kapatılırken, gerekli tedbirler alındıktan sonra diğer pistler uçuşa açıldı.
TFF VE EZELİ RAKİPLERDEN MESAJ
TFF, Galatasaray ve Beşiktaş sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe için "Geçmiş olsun" mesajları yayımladı. G.Saray, "Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan F.Bahçe kafilesine geçmiş olsun dileriz" ifadelerini kullandı. Beşiktaşise "İngiltere yolculuğu sırasında Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan F.Bahçe kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" mesajını paylaştı. F.Bahçe de bu dilekler için teşekkür mesajı yayımladı.
ÖNCE YILDIRIM'A SÖYLENDİ
Uçakta bulunan görgü tanıkları Budapeşte üzerindeyken kabin görevlilerinden birinin Başkan Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek olayı anlattığını ve F.Bahçe Başkanı'nın da sakince dinleyip koltuğundan da kalkmadığını aktardı.
ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ
Daha sonra da pilotun teknik arızadan dolayı Budapeşte'ye inecekleri anonsu yaptığı ifade edildi. İstanbul'dan gelen uçakla 19.00 sıralarında hareket eden kafilenin çileli yolculuğu yaklaşık 11 saat sürerken, futbolcuların yorgun olması nedeniyle yapılması planlanan son idmanın iptal edildiği açıklandı.
KOKPİT CAMI KIRILMAZ
Yolcu uçaklarının kokpit camları 5 ayrı katmandan oluşuyor. Kalınlığı 4 ile 7 cm arasında değişen bu camda çatlama olduğundan pilotlar risk almıyor ve acil iniş yapıyor. Kuş veya benzeri cisim çarpmalarında ise sadece çatlak oluşurken, camın kırılıp dağılma olasılığı bulunmuyor.
CAM DEĞİŞMEDİ 2. UÇAK GELDİ
Budapeşte'de önce özel uçağın çatlayan camının değiştirilmesinin gündeme geldiği kaydedildi. Ancak kafileyi taşıyan uçak şirketi buna gerek olmadığına karar verip İstanbul'dan ikinci bir uçağı Budapeşte'ye doğru yola çıkardı. Havada korku dolu anlar yaşayan sarı-lacivertli kafile İstanbul'dan gelen ikinci bir uçakla Manchester'a götürüldü.
BİR BU EKSİKTİ MANCHESTER'DA DA UÇAK KAZASI!
Fenerbahçe'nin Budapeşte'ye acil iniş yaptığı sıralarda Manchester'dan gelen bir haber 'yok artık' dedirtti. Manchester Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkan bir uçak kaza yaptı. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan kaza nedeniyle havalimanında pistler uçuşa kapatılırken, gerekli tedbirler alındıktan sonra diğer pistler uçuşa açıldı.
TFF VE EZELİ RAKİPLERDEN MESAJ
TFF, Galatasaray ve Beşiktaş sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe için "Geçmiş olsun" mesajları yayımladı. G.Saray, "Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan F.Bahçe kafilesine geçmiş olsun dileriz" ifadelerini kullandı. Beşiktaşise "İngiltere yolculuğu sırasında Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan F.Bahçe kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" mesajını paylaştı. F.Bahçe de bu dilekler için teşekkür mesajı yayımladı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Havada panik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.