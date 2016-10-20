‘Fenerbahçe kazanabilir’

M.United teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında F.Bahçe'den çekindiklerini dile getirdi. Mourinho, "F.Bahçe'nin teknik direktörüne baktığım zaman tecrübeli bir isim, futbolcularına baktığım zaman kaliteli bir takım görüyorum. Büyük bir takım ve zorlu bir rakip. Kazanma şansı olan bir takımla karşılaşacağız" dedi.