‘Fenerbahçe kazanabilir’
M.United teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında F.Bahçe'den çekindiklerini dile getirdi. Mourinho, "F.Bahçe'nin teknik direktörüne baktığım zaman tecrübeli bir isim, futbolcularına baktığım zaman kaliteli bir takım görüyorum. Büyük bir takım ve zorlu bir rakip. Kazanma şansı olan bir takımla karşılaşacağız" dedi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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