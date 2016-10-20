 Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    , deplasmanında

    Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya'nın Lassa takımına konuk olacak.

    Palau Blaugrana Salonu'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşma Lig TV 3'ten yayınlanacak.

    Sezonun ilk haftasında sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 67-66 yenen sarı-lacivertliler, sezonun ilk deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

    THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Rusya deplasmanında Unics Kazan'ı son çeyreğini 8 sayı geride girmesine rağmen dördüncü periyottaki performansıyla 69-63 geçen Lassa, sezonun ilk iç saha karşılaşmasında 'yi ağırlayacak.

    İki takım Avrupa Ligi tarihinde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu 16 maçın 12'sini Barcelona Lassa, 4'ünü ise kazandı. Fenerbahçe, deplasmanda rakibini iki kez mağlup etti. Barcelona ise sahasında Fenerbahçe'yi 6 kez yendi.

    Barcelona Lassa ile Fenerbahçe son olarak 11 Aralık 2014'te İspanya'da oynamıştı. Bu maçı Fenerbahçe 91-89 kazanmayı başarmıştı.

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:19
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