Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında

Palau Blaugrana Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşma Lig TV 3'ten yayınlanacak.

Sezonun ilk haftasında sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 67-66 yenen sarı-lacivertliler, sezonun ilk deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Rusya deplasmanında Unics Kazan'ı son çeyreğini 8 sayı geride girmesine rağmen dördüncü periyottaki performansıyla 69-63 geçen Barcelona Lassa, sezonun ilk iç saha karşılaşmasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İki takım Avrupa Ligi tarihinde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu 16 maçın 12'sini Barcelona Lassa, 4'ünü ise Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe, deplasmanda rakibini iki kez mağlup etti. Barcelona ise sahasında Fenerbahçe'yi 6 kez yendi.

Barcelona Lassa ile Fenerbahçe son olarak 11 Aralık 2014'te İspanya'da oynamıştı. Bu maçı Fenerbahçe 91-89 kazanmayı başarmıştı.