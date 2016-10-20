Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımına konuk olacak.
Sezonun ilk haftasında sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 67-66 yenen sarı-lacivertliler, sezonun ilk deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Rusya deplasmanında Unics Kazan'ı son çeyreğini 8 sayı geride girmesine rağmen dördüncü periyottaki performansıyla 69-63 geçen Barcelona Lassa, sezonun ilk iç saha karşılaşmasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
İki takım Avrupa Ligi tarihinde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu 16 maçın 12'sini Barcelona Lassa, 4'ünü ise Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe, deplasmanda rakibini iki kez mağlup etti. Barcelona ise sahasında Fenerbahçe'yi 6 kez yendi.
Barcelona Lassa ile Fenerbahçe son olarak 11 Aralık 2014'te İspanya'da oynamıştı. Bu maçı Fenerbahçe 91-89 kazanmayı başarmıştı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
- Derbide savaşacağız
Toplam 1
Yorum
10_UR Güveniyoruz... yönetim yanlışları olsa da doğru rotada .... destek
- Gül’den kutlama
Toplam 7
Yorum
KARAKARTAL_56 adamsın be kemal abi.bir bjk li olarak seni tebrik eder bu yorumunun tüm diğer takımların taraftarlarına örnek olacağını umuyorum.ayrıca bende bu geceki maçın fenerbahçenin kazanmasını diliyorum.
- Alkışlar Fabri'ye
Toplam 7
Yorum
uea eagleee bu saatten sonra tolga yedekte bekler,dahada fabriyi kesmez hoca umarım,mücadeleleri icin bütün takıma ederiz!!!
Fenerbahçe, Barcelona deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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