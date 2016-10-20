Farklı bir ManU
İbrahimovic, Pogba, Rooney gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Manchester ekibi, ligde son olarak Liverpool'la 0-0 kaldı. Pazar günü Chelsea deplasmanına gidecek ManU'da teknik direktör Mourinho'nun, Fenerbahçe karşısında takımda rotasyon yapması bekleniyor.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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