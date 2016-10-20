 Deplasman gibi deplasman – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Deplasman gibi deplasman

    Deplasman gibi deplasman

    Manchester tam bir şehri. Stat her maç tıklım tıklım. Maçı bekleyen Türkler ise çok heyecanlı.

    'nin İngiltere seyahati olaylı başladı. Uçağın ön camının çatlaması neticesinde önce Budapeşte ardından da geç de olsa Manchester'a inebilen sarı lacivertliler, büyük bir facia atlattı. Takım zorunlu olarak Budapeşte'ye indiğinde konuştuğum F.Bahçeli futbolcular, olayın vehametini uçak indikten sonra fark ettiklerini söylediler.

    Biz sabahın erken saatlerinde Manchester'a ulaştık. Daha otele gitmeden soluğu dünyaca ünlü 'nda aldık. Çinliler, Japonlar hatta Amerikalılar, stat çevresinde fotoğraflar çekiyor, hayranlıkla kulübün müzesini geziyordu. Hemen söyleyelim müzeyi gezmenin ücreti 11 pound. Sadece müzeyi değil, stadın çimlerine çıkıp, soyunma odalarını da gezebiliyorsunuz.

    Bugünkü maça özel atkılar satan satıcı, işlerinin çok iyi olduğunu, özellikle Türklerin ilgi gösterdiğini söyledi. Manchester şehri resmen futbolla yatıp kalkan bir şehir. Rakip hiç fark etmiyor Manchesterlılar için... Her maç stadı tıklım tıklım dolduruyorlar. 1910'da inşa edilen stadyum 76.212 seyirci kapasiteli. Anlayacağınız 'yi deplasman gibi bir deplasman bekliyor.

    Stat yakınındaki taksi durağında Türk taksiciler çalışıyor. Birçoğu hasta Fenerli... Biletlerini almışlar, sabırsızlıkla maçı bekliyorlar. Onlar kadar heyecanlı Manchesterlı taraftarlar ise sürekli Van Persie'yi soruyorlar. Manchester United için önemli bir efsane van Persie... Ancak ne stat duvarlarında ne de müzede ona ait pek bir şeye rastlamadım. Bu maç ligde kötü günler geçiren F.Bahçe için taraftarıyla barışma maçı olabilir. Alınacak 1 puanın dahi önemi çok büyük. Bakalım yıllar önce Elvir Boliç'in attığı golle bu statta Manchester United'ı deviren Fenerbahçe yeni bir destan yazabilecek mi? Başarılar...



    MANCHESTER İZLENİMİ - EMRE BOL
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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