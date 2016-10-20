Deplasman gibi deplasman
Manchester tam bir futbol şehri. Stat her maç tıklım tıklım. Maçı bekleyen Türkler ise çok heyecanlı.
Fenerbahçe'nin İngiltere seyahati olaylı başladı. Uçağın ön camının çatlaması neticesinde önce Budapeşte ardından da geç de olsa Manchester'a inebilen sarı lacivertliler, büyük bir facia atlattı. Takım zorunlu olarak Budapeşte'ye indiğinde konuştuğum F.Bahçeli futbolcular, olayın vehametini uçak indikten sonra fark ettiklerini söylediler.
Biz sabahın erken saatlerinde Manchester'a ulaştık. Daha otele gitmeden soluğu dünyaca ünlü Old Trafford Stadı'nda aldık. Çinliler, Japonlar hatta Amerikalılar, stat çevresinde fotoğraflar çekiyor, hayranlıkla kulübün müzesini geziyordu. Hemen söyleyelim müzeyi gezmenin ücreti 11 pound. Sadece müzeyi değil, stadın çimlerine çıkıp, soyunma odalarını da gezebiliyorsunuz.
Bugünkü maça özel atkılar satan satıcı, işlerinin çok iyi olduğunu, özellikle Türklerin ilgi gösterdiğini söyledi. Manchester şehri resmen futbolla yatıp kalkan bir şehir. Rakip hiç fark etmiyor Manchesterlılar için... Her maç stadı tıklım tıklım dolduruyorlar. 1910'da inşa edilen stadyum 76.212 seyirci kapasiteli. Anlayacağınız Fenerbahçe'yi deplasman gibi bir deplasman bekliyor.
Stat yakınındaki taksi durağında Türk taksiciler çalışıyor. Birçoğu hasta Fenerli... Biletlerini almışlar, sabırsızlıkla maçı bekliyorlar. Onlar kadar heyecanlı Manchesterlı taraftarlar ise sürekli Van Persie'yi soruyorlar. Manchester United için önemli bir efsane van Persie... Ancak ne stat duvarlarında ne de müzede ona ait pek bir şeye rastlamadım. Bu maç ligde kötü günler geçiren F.Bahçe için taraftarıyla barışma maçı olabilir. Alınacak 1 puanın dahi önemi çok büyük. Bakalım yıllar önce Elvir Boliç'in attığı golle bu statta Manchester United'ı deviren Fenerbahçe yeni bir destan yazabilecek mi? Başarılar...
MANCHESTER İZLENİMİ - EMRE BOL
Biz sabahın erken saatlerinde Manchester'a ulaştık. Daha otele gitmeden soluğu dünyaca ünlü Old Trafford Stadı'nda aldık. Çinliler, Japonlar hatta Amerikalılar, stat çevresinde fotoğraflar çekiyor, hayranlıkla kulübün müzesini geziyordu. Hemen söyleyelim müzeyi gezmenin ücreti 11 pound. Sadece müzeyi değil, stadın çimlerine çıkıp, soyunma odalarını da gezebiliyorsunuz.
Bugünkü maça özel atkılar satan satıcı, işlerinin çok iyi olduğunu, özellikle Türklerin ilgi gösterdiğini söyledi. Manchester şehri resmen futbolla yatıp kalkan bir şehir. Rakip hiç fark etmiyor Manchesterlılar için... Her maç stadı tıklım tıklım dolduruyorlar. 1910'da inşa edilen stadyum 76.212 seyirci kapasiteli. Anlayacağınız Fenerbahçe'yi deplasman gibi bir deplasman bekliyor.
Stat yakınındaki taksi durağında Türk taksiciler çalışıyor. Birçoğu hasta Fenerli... Biletlerini almışlar, sabırsızlıkla maçı bekliyorlar. Onlar kadar heyecanlı Manchesterlı taraftarlar ise sürekli Van Persie'yi soruyorlar. Manchester United için önemli bir efsane van Persie... Ancak ne stat duvarlarında ne de müzede ona ait pek bir şeye rastlamadım. Bu maç ligde kötü günler geçiren F.Bahçe için taraftarıyla barışma maçı olabilir. Alınacak 1 puanın dahi önemi çok büyük. Bakalım yıllar önce Elvir Boliç'in attığı golle bu statta Manchester United'ı deviren Fenerbahçe yeni bir destan yazabilecek mi? Başarılar...
MANCHESTER İZLENİMİ - EMRE BOL
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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