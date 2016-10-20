 Bastien 2. kez yönetecek – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Bastien 2. kez yönetecek

    Bastien 2. kez yönetecek
    Hakem Benoit Bastien geçen sezon da Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'da aldığı son yenilgi olan (1-3) Molde maçını yöneten 33 yaşındaki hakem, 2. defa F.Bahçe'nin karşılaşmasında düdük çalacak.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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