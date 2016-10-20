Bastien 2. kez yönetecek

Hakem Benoit Bastien geçen sezon da Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'da aldığı son yenilgi olan (1-3) Molde maçını yöneten 33 yaşındaki hakem, 2. defa F.Bahçe'nin karşılaşmasında düdük çalacak.