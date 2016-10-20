‘Bana yakışmaz’

Konyaspor'un hocası Aykut Kocaman, adının F.Bahçe ile anılması hakkında konuştu. Usta hoca, "Bu benim dışımda gelişen bir şey. Profesyonelliğe, çalışma şartlarına ve düşüncelerime uymuyor. Kendimi takımıma adamış şekilde çalışıyorum" diyerek dedikodulara nokta koydu.