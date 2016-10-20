Alper de aynı Salih gibi!
Hocanın gözünden düşen bir başka isimse Alper Potuk oldu. Alanya maçında beklentilerin altında kalan milli oyuncu konusunda Salih benzeri fikirleri olan Advocaat'ın, Alper'in de Salih gibi kendisini yıldız statüsünde görmesinden rahatsız olduğu kaydedildi.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
Alper de aynı Salih gibi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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