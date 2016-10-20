 Alper de aynı Salih gibi! – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Alper de aynı Salih gibi!

    Alper de aynı Salih gibi!
    Hocanın gözünden düşen bir başka isimse Alper Potuk oldu. Alanya maçında beklentilerin altında kalan milli oyuncu konusunda Salih benzeri fikirleri olan Advocaat'ın, Alper'in de Salih gibi kendisini yıldız statüsünde görmesinden rahatsız olduğu kaydedildi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:49
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