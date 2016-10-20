 Advocaat, Stoch’u uyardı – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Advocaat, Stoch’u uyardı

    Advocaat, Stoch’u uyardı
    Advocaat'tan Stoch'a uyarı geldi. Oyuncu ile yaptığı görüşmede performansından hayal kırıklığı yaşadığını paylaşan Advocaat'ın "Manchester maçı son şansın. Kendini gösteremezsen senin için gelen teklifleri değerlendirmeye alırız" dediği bildirildi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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