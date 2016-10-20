Advocaat, Stoch’u uyardı

Advocaat'tan Stoch'a uyarı geldi. Oyuncu ile yaptığı görüşmede performansından hayal kırıklığı yaşadığını paylaşan Advocaat'ın "Manchester maçı son şansın. Kendini gösteremezsen senin için gelen teklifleri değerlendirmeye alırız" dediği bildirildi.