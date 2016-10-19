Volkan, Sabri ile aynı listede

F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel ile Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, aralarında Totti, Messi, Buffon ve Rooney gibi dünya yıldızlarının bulunduğu listeye girdi. İki futbolcu, "kulüplerine en sadık futbolcular" istesinde yer aldı. Volkan 14 yıldır sarı-lacivertli formayı terletirken, Sabri ise altyapı ile birlikte (3 yıl) 17 senedir sarı-kırmızılı formayı giyiyor. Totti, 23 yıllık Roma kariyeriyle listenin başında yer alıyor.