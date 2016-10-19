van Persie: Çok özel bir maç olacak
Eski takımı Manchester United’a karşı forma giyecek olan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, “Benim için çok özel bir an, çok özel bir maç olacak” dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nun 3. maçında oynayacakları Manchester United maçı öncesi İngiliz ekibinin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Manchester United maçının kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyleyen Persie, "Özel bir maç olacak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediğini biliyorum ama şimdi Avrupa Ligi'nde. Son maçımız, benim ilk takımlarından biri olan Feyenoord'a karşıydı. Şimdi ise Manchester United. Fenerbahçe'de oynuyorum ve takımım için en iyisini yapmak istiyorum. Tabi ki evimde bu güzel taraftara karşı oynamak çok özel" açıklamalarında bulundu.
"BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Sarı-lacivertli yıldız kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getirerek, "Bizim için zor bir maç olacak. United favori ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Güzel bir akşam olmasını ve bundan keyif almayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Manchester United maçının kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyleyen Persie, "Özel bir maç olacak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediğini biliyorum ama şimdi Avrupa Ligi'nde. Son maçımız, benim ilk takımlarından biri olan Feyenoord'a karşıydı. Şimdi ise Manchester United. Fenerbahçe'de oynuyorum ve takımım için en iyisini yapmak istiyorum. Tabi ki evimde bu güzel taraftara karşı oynamak çok özel" açıklamalarında bulundu.
"BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Sarı-lacivertli yıldız kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getirerek, "Bizim için zor bir maç olacak. United favori ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Güzel bir akşam olmasını ve bundan keyif almayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:15
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