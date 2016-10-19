Robin Van Persie Manchester United maçı öncesi basın toplnatısında açıklamalar yaptı. Hollandalı yıldız olaylı yolculukla ilgili, "Sabah 10'dan beri yoldayız. 13 saatlik bir yolculuk oldu bizim için. Uçakta dizi izliyordum ve ne olduğunu bilmiyordum. Tercümanımız söyleyene kadar uçağa kuşların çarptığından haberim yoktu. Bir anda inişe geçtik. Ama iyiyiz şu anda." dedi.



Eski takımı Manchester United'a karşı forma giyecek olmanın kendisi için öneminin sorulması üzerine Van Persie, "Ben İngiltere'de büyüdüm. Burada çok fazla şey yaşadım. Burada geçirdiğim yıllardan gurur duyuyorum. Burada geçirdiğim 11 yıldan gurur duyuyorum. Çocuklarım İngiltere'de doğru, onlarla İngilizce konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki performansına ilişkin de konuşan golcü oyuncu, "Gazeteleri, sosyal medyayı günlük takip etmiyorum. Bunu yaparsam, bana faydası olacağını düşünmüyorum. Ben elimden geleni yapacağım. Bazı insanlar beğenir, bazıları beğenmez. Bizim hayatımız böyle. Yarın iyi bir dengeyi bulmam gerekli. Buraya dönmenin keyfini yaşarken, işimi de yapmalıyım. F.Bahçe için her şeyimi veriyorum" açıklamasını yaptı