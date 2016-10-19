 Taraftarlara uyarı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Taraftarlara uyarı

    Taraftarlara uyarı
    M.United ile yarın oynanacak Avrupa Ligi maçı tarafından 'Yüksek Riskli Maç' statüsüne alındı. Kulüpten yapılan açıklamada maça gelecek taraftarlardan, F.Bahçe'nin yaptırımlara maruz kalmaması için dikkatli olmaları istenirken, yanlarında herhangi bir yaralayıcı alet bulunmaması uyarısı yapıldı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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