 Stoch’a şans doğdu – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Stoch’a şans doğdu

    Stoch’a şans doğdu
    Jeremain 'in yokluğunda Aytemiz Alanyaspor karşısında Alper Potuk'a şans veren Dick Advocaat, bu futbolcunun performansından memnun kalmadı. Sarı-lacivertli hocanın Old Trafford'daki mücadeleye sağ kanatta Miroslav Stoch'u hazırladığı öğrenildi. İşareti alan Slovak futbolcu, iki gündür idmanlarda hayli hırslı görünüyor. Stoch'un play-off turunda Grasshoppers'a 3 golü var.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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