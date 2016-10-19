 Şener’e yeni bir şans doğdu – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Şener’e yeni bir şans doğdu

    Şener’e yeni bir şans doğdu
    Alanya maçında 11'de oynamasına kesin gözle bakılmasına rağmen Advocaat'ın Wiel'i tercih etmesiyle kulübede kalan Şener Özbayraklı, hocasına serzenişte bulundu. Çevresine dert yanıp "Ne yaparsam yapayım 11'de oynayamıyorum" diyen Şener'e Manchester sınavında ise forma şansı doğdu. Wiel'in, Alanya karşılaşmasında çok kötü oynaması üzerine Şener'in UEFA maçında 11'de görev alabileceği konuşuluyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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