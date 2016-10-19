 Şampiyon Hatay – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Şampiyon Hatay

    Şampiyon Hatay

    Ankara’da dün müthiş bir mücadele vardı. Son şampiyon ’yi yıkan lacivert-beyazlılar tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

    Kadınlar Basketbolunda sezonun en önemli kupasını kazanan Hatay Büyükşehir Belediye oldu. Son şampiyon Fenerbahçe ile Ankara Salonu'nda karşılaşan Güney ekibi, rakibine şans tanımadı. Salondan 60-55'lik galibiyetle ayrılan Hatay, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. İki takım da ilk periyotta skor üretmekte zorlandı ve bu çeyrek Hatay'ın 10-8 üstünlüğüyle sona erdi.

    SNYTSİNA YILDIZLAŞTI
    İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken, lacivert-beyazlılar soyunma odasına 24-23 önde girdi. 3. periyotta Hatay'ın üstünlüğü vardı. Son bölüme 8 sayı önde giren Hatay, bu periyotta da farkı korumayı başardı ve en büyük kupada zafere uzandı. Maçın en skorer ismi de Hatay'dan çıktı. Snytsina attığı 24 sayıyla maça damgasını vurdu.

    BAKAN AKİF ÇAĞATAY KILIÇ VE HİDAYET TÜRKOĞLU TRİBÜNDE
    Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve TBF Başkan Adayı Hidayet Türkoğlu tribünden izledi. Maç sonu Hatay Büyükşehir Belediyespor'a kupasını Bakan Akif Çağatay Kılıç verdi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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