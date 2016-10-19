Şampiyon Hatay
Ankara’da dün müthiş bir mücadele vardı. Son şampiyon Fenerbahçe’yi yıkan lacivert-beyazlılar tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.
SNYTSİNA YILDIZLAŞTI
İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken, lacivert-beyazlılar soyunma odasına 24-23 önde girdi. 3. periyotta Hatay'ın üstünlüğü vardı. Son bölüme 8 sayı önde giren Hatay, bu periyotta da farkı korumayı başardı ve en büyük kupada zafere uzandı. Maçın en skorer ismi de Hatay'dan çıktı. Snytsina attığı 24 sayıyla maça damgasını vurdu.
BAKAN AKİF ÇAĞATAY KILIÇ VE HİDAYET TÜRKOĞLU TRİBÜNDE
Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve TBF Başkan Adayı Hidayet Türkoğlu tribünden izledi. Maç sonu Hatay Büyükşehir Belediyespor'a kupasını Bakan Akif Çağatay Kılıç verdi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Şampiyon Hatay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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