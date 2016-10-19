 Persie gözaltında – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Persie gözaltında

    Persie gözaltında

    Ada ekipleri Crystal Palace ve ’nin Manchester United maçında Hollandalı golcüyü izleyeceği bildirildi. Hatta Persie’nin menajeri Kees Vos’un da maça gidip ikili görüşmeler yapabileceği iddia edildi.

    İngiliz basınında geçen hafta Crystal Palace, Middlesbrough, gibi takımlarla adı anılan Van Persie için yeni bir iddia gündeme geldi. Hollandalı futbolcunun "İngiltere'yi iyi biliyorum. Orada asla zorlanmam. Çocuklarım da orada büyüdüğü için zaten İngiliz gibiler" sözlerinin ardından harekete geçen Ada ekip Crystal Palace ve 'nin, 'nin deplasmandaki Manchester United sınavında Robin van Persie'yi izleyeceği bildirildi.

    İki kulüp temsilcilerinin Avrupa Ligi maçında Persie ile ilgili not tutacakları öne sürülürken, iddia bir adım öteye taşınarak bu maça Persie'nin menajeri Kees Vos'un da geleceği kaydedildi. Hatta mücadele sonrası ilk görüşmelerin yapılabileceğinin altı çizildi. Fakat Crystal Palace ve Stoke City'yi endişelendiren tek konu golcünün yüksek ücreti. Yaşının ilerlemesi ve performansının inişli-çıkışlı grafiği nedeniyle yıldız forvete yüksek para ödemek istemeyen iki kulübün F.Bahçe'den aldığı rakamın daha azını teklif edeceği yazıldı. de iyi bir öneri gelmesi halinde 33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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