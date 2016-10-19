Persie gözaltında
Ada ekipleri Crystal Palace ve Stoke City’nin Manchester United maçında Hollandalı golcüyü izleyeceği bildirildi. Hatta Persie’nin menajeri Kees Vos’un da maça gidip ikili görüşmeler yapabileceği iddia edildi.
İki kulüp temsilcilerinin Avrupa Ligi maçında Persie ile ilgili not tutacakları öne sürülürken, iddia bir adım öteye taşınarak bu maça Persie'nin menajeri Kees Vos'un da geleceği kaydedildi. Hatta mücadele sonrası ilk görüşmelerin yapılabileceğinin altı çizildi. Fakat Crystal Palace ve Stoke City'yi endişelendiren tek konu golcünün yüksek ücreti. Yaşının ilerlemesi ve performansının inişli-çıkışlı grafiği nedeniyle yıldız forvete yüksek para ödemek istemeyen iki kulübün F.Bahçe'den aldığı rakamın daha azını teklif edeceği yazıldı. Fenerbahçe de iyi bir öneri gelmesi halinde 33 yaşındaki oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:52
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Persie gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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