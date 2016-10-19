Maçı hangi kanal verecek?

Manchester şehrindeki Old Trafford Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak maçı Tivibu Spor 2 verecek.Spor Toto Süper Lig'de kötü bir dönem geçiren ve geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe , Avrupa'da ise grubunda lider durumda bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elendikten sonra, play-off turunda İsviçre'nin Grasshoppers takımını eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan sarı-lacivertliler, ilk 2 maçta 4 puan topladı.

Ukrayna'da Zorya deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönen sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi Feyenoord'u sahasında 1-0'la geçmeye başardı ve 4 puanla grubun zirvesine yerleşti. Fenerbahçe, İngiltere deplasmanından puan veya puanlarla dönerek namağlup şekilde yoluna devam etmek için mücadele edecek.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United da kendi liginde sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Premier Lig'de 2 maçtır kazanamayan ve 7. sırada bulunan İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ne de istediği gibi başlayamadı. İlk hafta deplasmanda Feyenoord'a 1-0 kaybeden Manchester United, sahasında Zorya karşısında zorlansa da rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Wayne Rooney başta olmak üzere birçok yıldız futbolcuyu kadrosunda bulunduran Manchester ekibi, grupta 3 puanla Feyenoord'un ardından üçüncü durumda bulunuyor. Premier Lig'de son olarak Liverpool'la karşılaşan ve yarın Fenerbahçe'yle oynadıktan sonra 23 Ekim Pazar günü zorlu Chelsea deplasmanına gidecek Manchester United'ın teknik direktörü Mourinho'nun, sarı-lacivertliler karşısında takımını rotasyon yaparak sahaya sürmesi bekleniyor.

Grubun diğer maçında ise aynı saatte 3 puanlı Feyenoord, 1 puanı bulunan Zorya'yı sahasında ağırlayacak.

Tanıdık hakem

Manchester United-Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

Fransız hakem geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'da sahasında aldığı son yenilgi olan (1-3) Molde karşılaşmasını yöneten 33 yaşındaki hakem, ikinci defa Fenerbahçe'nin karşılaşmasında düdük çalacak.

Bastien'in yardımcılıklarını Frederic Haquette ve Hicham Zakrani'nin yapacağı maçın ilave yardımcı hakemlik görevlerini Benoit Millot ile Jerome Miguelgorry üstlenecek. Zorlu maçta dördüncü hakem olarak ise Julien Pacelli görev alacak.

Fenerbahçe'de 2 sakat

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Ozan Tufan, Manchester United karşısında forma giyemeyecek. Yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrı çalışan Jeremain Lens'in durumu ise netleşmedi.

Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan sakat dönen genç futbolcular Salih ve Ozan, İngiltere deplasmanında takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Feyenoord karşısında sakatlandıktan sonra iki haftadır tedavisi devam eden Lens ise büyük olasılıkla forma giyemeyecek.

Senegal Milli Takımı'nda sakatlanan ve hafta sonu Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Moussa Sow ise takıma döndü. Sow, teknik direktör Dick Advocaat'ın forma vermesi durumunda sahada yer alabilecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan diğer futbolcu Jose Fernandao ise UEFA listesinde yer almadığı için iyileşse bile Manchsester United maçında oynayamayacak. Fernandao gibi Aatif Chahechouhe da UEFA listesinde bulunmuyor.

Muhtemel 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın Manchester United karşısında şu 11'i sahaya sürmesi bekleniyor:

Volkan Demirel, Gregory van der Wiel, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter, Mehmet Topal, Josef de Souza, Volkan Şen, Alper Potuk, Robin van Persie.