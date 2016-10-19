Lafına dikkat et!
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, takıma tatlı-sert bir konuşma yaparken, çok izin yaptığı için eleştirdiği Advocaat’a ise “Açıklamalarına dikkat et. Bu takımı sana emanet ettik, sahip çıkman lazım” tavsiyesinde bulundu.
Başkan Yıldırım, ilk ayarı takıma verdi. İdman öncesinde tüm takımı toplantı odasında toplayıp tatlı-sert bir konuşma yaptı. Hiçbir şeyin bitmediğini, herkesin kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini hatırlatıp, kötü gidişe son verilmesini istedi. Yıldırım, ardından Advocaat'la görüşüp bir durum değerlendirmesi yaptı. Advocaat'ın bazı şikayetlerini dile getirdiği toplantıda Yıldırım, dikkatlice dinlediği Hollandalı çalıştırıcıya uyarılarda bulundu.
İSTEDİKLERİ YERE ÇEKİYORLAR
Yıldırım'ın, milli aralarda ülkesine gidip uzun süre dönmeyen Advocaat'tan izinlerine dikkat etmesini istediği ifade edilirken, "Biz bu takımı sana emanet ettik. Bazı konuşmaların takıma zarar veriyor, her yere çekiliyor. Futbolcular da bundan olumsuz etkileniyor" dediği belirtildi. Dick Advocaat'ın, başkanı anlayışla karşıladığı vurgulandı.
Emre BOL
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:51
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
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