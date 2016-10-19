 ‘Kocaman kurtarır’ – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    ‘Kocaman kurtarır’

    ‘Kocaman kurtarır’
    F.Bahçe'nin eski yöneticilerinden Murat Aşık, sarılacivertli takımın tek kurtuluşunun Aykut Kocaman olduğunu söyledi. Radyospor'a konuşan Aşık, "Kocaman, antrenör modelli bir hocadır" yorumunu yaptı. Yönetimsel anlamda 'nin kan değişikliğine ihtiyacı olduğunu savunan Aşık, kongre için Yargıtay kararının beklenmemesi gerektiğini ifade etti.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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