 Kanarya taktik çalıştı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kanarya taktik çalıştı

    Kanarya taktik çalıştı
    ManU hazırlıklarını sürdüren , dünkü idmanda iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Advocaat ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynattı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:45
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