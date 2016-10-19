 Kan bağışı çağrısı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kan bağışı çağrısı

    Kan bağışı çağrısı
    F.Bahçe, Kızılay ile birlikte organize ettiği "Fenerbahçe Sen Çok Yaşat" projesine desteğini sürdürüyor. 18-65 yaş arasındaki taraftarlarını kan bağışına teşvik eden kulüp, siteden bağış yapılan yerler hakkında da yönledirmede bulunuyor. Ayrıca Kadıköy ve Eminönü meydanlarında kök hücre bağışında bulunulabiliyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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