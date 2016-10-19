Kan bağışı çağrısı

F.Bahçe, Kızılay ile birlikte organize ettiği "Fenerbahçe Sen Çok Yaşat" projesine desteğini sürdürüyor. 18-65 yaş arasındaki taraftarlarını kan bağışına teşvik eden kulüp, siteden bağış yapılan yerler hakkında da yönledirmede bulunuyor. Ayrıca Kadıköy ve Eminönü meydanlarında kök hücre bağışında bulunulabiliyor.