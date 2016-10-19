''İşime duygularımı çok karıştırmam''

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa ligi H grubunda yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Portekiz ekibi SC Braga ile oynayacak. Atiker Konyaspor Teknik Direktöre Aykut Kocaman, oyunca Ali Turan ile birlikte maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenledi.

Ali Turan, Braga maçının tarihi bir maçlardan birisi olduğunu belirterek, UEFA'da ilk iki maçta istenilen sonucu alamadıklarını ancak yarın 3 puanla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi. Braga takımının da sahaya mutlak galibiyet için çıkacağını hatırlatan Ali Turan, "Braga mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Ancak biz seyircimizin önünde oynayacağız ve iyi bir takıma sahibiz, oturmuş bir takımız. Avrupa liginde tarihinde ilk kez katılan bir takımız ve elde edeceğimiz başarıylada tarihin ilklerini yaşatmak istiyoruz" dedi.



AYKUT KOCAMAN: BİR ADIM DAHA ÖNDEYİZ

UEFA Avrupa Ligi H grubunda ilk iki maçta istediklerini sonucu alamadıklarını ve bunun nedenini de Atiker Konyaspor'un UEFA tecrübesinin olmamasına bağlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman, ilk iki maça oranla SC Braga maçında tecrübe açısından daha iyi konumda ve bir adım daha önde olduklarını söyledi. Gruptaki kağıt üstünde halen şanslarının olduğunu ve Braga maçının da bunu belirleyen bir maç olacağını ifade eden Kocaman, "Puan açısından en uygun şartların olduğu maç gibi görünüyor. Eğer bunu başarırsak, grupta ciddi anlamda hesap yapma şansına sahip olacağız ve özgüvende sağlayacak" dedi.



Kocaman tam tersi bir durum olduğunda ise takımın Avrupa Ligi zihin yorgunluğunun yüzde 50 oranında sona ereceğini ve süper lige yöneleceklerini kaydetti.



Braga takımının, kendi takımına göre daha seri ve Avrupa Ligi'nde tecrübeli bir takım olduğunu ifade eden Kocaman, "Yarın oynayacak maç her iki takım içinde yol gösterici bir maç olacak. Braga, Shakhtar'a göre de tecrübe acısından bir adım önde. Grupta ikinciliği kovalama acısında da yarın ki maç onlar içinde önemli olacak. Sportif anlamda sert geçecek bir maç olacak. Kendi takımımda sahada A'dan Z'ye, 1'inci dakikadan son dakikaya kadar skor ne olursa olsun kendi bildiğini yapmaya çalışan bir takımımız var. Bundan da kuşkumuz yok" dedi.



KOCAMAN'DAN FENERBAHÇE CEVABI

Basın mensuplarının adının sık sık Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçmesiyle ilgili soru üzerine Aykut Kocaman, sözlerine Fenerbahçe'nin bugün uçakta yaşadığı olaylar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini söyleyerek başladı. Adının sürekli dile getirilmesinin kendi bilgisi dışında gelişen olaylar olduğunu belirten Kocaman, "Ne öyle, ne böyle. Ben bu konularda 33 yıldır futbol hayatımın özellikle 28-29 yılını sürekli insanların gözü önünde geçirdim. İşime duygularımı çok karıştırmam. Dolayısıyla bu şekilde devam edecek. Burada da böyle. Ne öyle ne böyle. Bu benim dışımda gelişen bir durum. Dolayısıyla buna benim ne gurur duyuyorum demem, pek profesyonelliğe, çalışma şartlarına ve düşüncelerime uyan bir şey değil. Bunun dışında profesyonelce kendimi takımına adamış bir şekilde çalışan kişilerden bir tanesiyim" diye konuştu.



Yeşil beyazlı ekip, basın toplantısının ardından Kayacık tesislerinde SC Braga maçının son hazırlık çalışmasını yaptığı antrenmanla tamamladı.