 İlk 100’de üç Fenerli – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    İlk 100’de üç Fenerli

    İlk 100’de üç Fenerli
    Uluslararası Yelken Federasyonu'nun açıkladığı 2016 dünya ilk 100 sıralamasında 'den toplam 13 sporcu girirken, 'den de 3 yelkenci yer aldı. Bu sporcular Laser Standart sınıfında Alp Rona Rodopman, Laser Radial'de Nazlı Çağla Dönertaş ve Finn'de Alican Kaynar oldu.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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