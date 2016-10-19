 Hızlı ataklara dikkat! – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Hızlı ataklara dikkat!

    Hızlı ataklara dikkat!
    M.United maçının taktiğini Alanya önünde deneyen ancak istediği verimi alamayan Advocaat'ın Van Persie-Emenike'li çift forvetten vazgeçip 4-3-3'e dönüş yapabileceği öğrenildi. Hollandalı hoca, ManU'nun hızlı hücumlarına karşı kanat oyuncularını ve defansın göbeğinde görev alan isimleri uyardı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:54
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