 ‘Harika bir fırsat’ – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    ‘Harika bir fırsat’

    ‘Harika bir fırsat’
    Volkan Demirel, Manchester United maçının kendileri için büyük önem arz ettiğini belirtirken, "Kendimize gelmemiz için önümüzde çok önemli bir fırsat var. Çıkıp tüm gücümüzle mücadele edip sahadan iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:51
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