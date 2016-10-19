 Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    'ye geçmiş olsun mesajı

    Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

    ve , İngiltere'ye giderken uçağı Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan 'ye geçmiş olsun mesajı yolladı.

    Olay sonrası resmi twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

    "Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan kafilesine geçmiş olsun dileriz."


    Haberin alınmasının hemen ardından ise şu paylaşımı yaptı:

    "İngiltere yolculuğu sırasında Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."


    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:31
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