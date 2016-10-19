Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray ve Beşiktaş, İngiltere'ye giderken uçağı Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yolladı.
Olay sonrası Galatasaray resmi twitter hesabından şu mesajı yayınladı:
"Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileriz."
Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileriz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 19 Ekim 2016
Haberin alınmasının hemen ardından Beşiktaş ise şu paylaşımı yaptı:
"İngiltere yolculuğu sırasında Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
İngiltere yolculuğu sırasında Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. #Beşiktaş pic.twitter.com/6qySrM4yQ9— Beşiktaş JK (@Besiktas) 19 Ekim 2016
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:31
- ''Kimseyi satmayız''
Toplam 10
Yorum
murad en boyuk cim bom
- Lafına dikkat et!
Toplam 10
Yorum
Alemdar Bu takimi ne Ersun Yanal nede Aykut Kocaman yapti koskoca FB camiasinin baskaninin girdigi polemige bakin takimi kimin sappiyon yaptigi kimin umrunda
- İstanbul Valiliği derbi kararını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Celal Baskan yönetime ve teknik Ekibi destekliyorum ..baskan dogru söylüyor sistem sorunu varr..
Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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