Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Olay sonrası Galatasaray resmi twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

"Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileriz."

Manchester yolculuğu sırasında uçağının camı çatlayıp Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileriz. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 19 Ekim 2016

Haberin alınmasının hemen ardından Beşiktaş ise şu paylaşımı yaptı:

"İngiltere yolculuğu sırasında Budapeşte'ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."