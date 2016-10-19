Fenerbahçe'den teşekkür mesajı
Fenerbahçe Kulübü, Manchester yolculuğu sırasında yaşanan talihsizlik sonrası kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten kulüplere ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.
"Bugün 11:00'de gerçekleşen Manchester yolculuğumuz esnasında, kafilemizi taşıyan uçağın kokpit camı çatlamış ve Budapeşte Havalimanı'na güvenli olarak acil iniş gerçekleştirilmiştir.
Kafilemizde endişe verici bir durum bulunmamış, resmi havayolu sponsorumuz Borajet tarafından yönlendirilen yeni bir uçak ile Manchester yolculuğumuz devam etmiştir.
Yaşanan gelişmeler üzerine kafilemizle ve camiamızla geçmiş olsun dileklerini paylaşan başta Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı olmak üzere kulüplerimize hassasiyetleri için teşekkürlerimizi iletir, Budapeşte'de bizlere her konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçimiz Sayın Şakir Fakılı'ya şükranlarımızı sunarız."
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:06
- Fenerbahçe'den teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
umut Sanki finale kalmıs ucak bjk logosu ve renklerıne boyanmıs. bu macı bjk nın alma ıhtımalı 1000/1 ıhtımal bıle yok.
- Maçı hangi kanal verecek?
Toplam 10
Yorum
bjk.li tayfun hoca kaptan diye volkan da ısrarcı..ama kaybediyor hep..tolga da kaptan dı..şenol hocamız kulübeye çekti..
- Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 7
Yorum
Van persie Kuşa üzüldüm diyen arkadaş sen harbi insan değilsin o uçakta bir sürü yolcu var sende orada olabilirdin futbol gözüyle bakma olaya
Fenerbahçe'den teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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