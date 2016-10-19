 Fenerbahçe'den teşekkür mesajı – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    'den teşekkür mesajı

    Fenerbahçe'den teşekkür mesajı

    Kulübü, Manchester yolculuğu sırasında yaşanan talihsizlik sonrası kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten kulüplere ve Federasyonu'na teşekkür etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Bugün 11:00'de gerçekleşen Manchester yolculuğumuz esnasında, kafilemizi taşıyan uçağın kokpit camı çatlamış ve Budapeşte Havalimanı'na güvenli olarak acil iniş gerçekleştirilmiştir.

    Kafilemizde endişe verici bir durum bulunmamış, resmi havayolu sponsorumuz Borajet tarafından yönlendirilen yeni bir uçak ile Manchester yolculuğumuz devam etmiştir.

    Yaşanan gelişmeler üzerine kafilemizle ve camiamızla geçmiş olsun dileklerini paylaşan başta Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı olmak üzere kulüplerimize hassasiyetleri için teşekkürlerimizi iletir, Budapeşte'de bizlere her konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçimiz Sayın Şakir Fakılı'ya şükranlarımızı sunarız."
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:06
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