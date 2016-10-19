 Fenerbahçe uçağında şok! – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    uçağında şok!

    Fenerbahçe uçağında şok!

    kafilesini Manchester'a götüren uçak kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı.

    Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle özel uçakla İngiltere'ye giden kafilesi havada tehlike atlattı.

    Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçak, kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

    Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve futbolcuların içinde bulunduğu uçağın kokpit dış camına seyir halindeyken kuş çarptı. Bu nedenle uçak, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

    Kafilede endişe edici bir durum bulunmadığı, takımı Manchester'a götürmek için Türkiye'den yeni bir uçağın hareket ettiği bildirildi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:43
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