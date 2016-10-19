Fenerbahçe uçağında şok!

Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle özel uçakla İngiltere'ye giden Fenerbahçe kafilesi havada tehlike atlattı.

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçak, kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.





Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve futbolcuların içinde bulunduğu uçağın kokpit dış camına seyir halindeyken kuş çarptı. Bu nedenle uçak, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Kafilede endişe edici bir durum bulunmadığı, takımı Manchester'a götürmek için Türkiye'den yeni bir uçağın hareket ettiği bildirildi.



