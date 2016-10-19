Fenerbahçe uçağında şok!
Fenerbahçe kafilesini Manchester'a götüren uçak kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı.
Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı nedeniyle özel uçakla İngiltere'ye giden Fenerbahçe kafilesi havada tehlike atlattı.
Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan uçak, kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve futbolcuların içinde bulunduğu uçağın kokpit dış camına seyir halindeyken kuş çarptı. Bu nedenle uçak, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Kafilede endişe edici bir durum bulunmadığı, takımı Manchester'a götürmek için Türkiye'den yeni bir uçağın hareket ettiği bildirildi.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:43
- ‘Bizim için zor olacak’
Toplam 6
Yorum
mert beşiktaşım artık eski beşiktaş değil daha güçlü napoliyi yenecez ve benimde içime doğuyor abubakar patlama yapacak
- ‘Kalbimizde yatan aslan’
Toplam 8
Yorum
wow Ünal Aysal'ın kalbini kırdılar. Desteklenseydi farklı yerde olurduk. Eğer arsaları değerlendirme hakkı zamanında bu adama verilseydi hem avrupa cezası yemezdik hem çok başka yerde olurduk...
- Zafere uçuş
Toplam 3
Yorum
mert kartalım artık çok daha büyük giddikçede büyüor yarınlar artık daha güzel napolidende iyi bir sonuçla geleceği kesin
Fenerbahçe uçağında şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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