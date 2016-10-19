Fenerbahçe kafilesi Manchester'da

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan uçağın kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte Havalimanı'na zorunlu iniş yapan sarı-lacivertli kafile, İstanbul'dan gönderilen yeni uçakla Manchester kentine ulaştı.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve futbolcuların içinde bulunduğu uçak, yerel saatle 19.30'da Manchester Havaalanı'nda ikinci terminale inerken, kafileyi taraftarlar ve basın mensupları karşıladı.

Bu arada Manchester United Kulübü, talihsiz olay nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Fenerbahçe'ye "Seyahatinizin geri kalan bölümünde güvenli yolculuklar dileriz. Yakında görüşmek üzere" mesajını paylaşırken, sarı-lacivertli kulüp de resmi hesabından bu mesaja teşekkür etmişti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açılamada, meydana gelen gecikme nedeniyle sarı-lacivertli takımın, Manchester'da yapacağı antrenmanın iptal edildiği duyurulmuştu.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Old Trafford Stadı'nda yarın oynanacak üçüncü hafta mücadelesi TSİ 22.05'te başlayacak.