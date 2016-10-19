 Fenerbahçe kafilesi Manchester'da – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    kafilesi 'da

    Fenerbahçe kafilesi Manchester'da

    Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda United ile karşılaşacak kafilesi, İngiltere'nin Manchester kentine geldi.

    İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan uçağın kokpit camına kuş çarpması nedeniyle Budapeşte Havalimanı'na zorunlu iniş yapan sarı-lacivertli kafile, İstanbul'dan gönderilen yeni uçakla kentine ulaştı.

    Kulüp başkanı , yöneticiler ve futbolcuların içinde bulunduğu uçak, yerel saatle 19.30'da Manchester Havaalanı'nda ikinci terminale inerken, kafileyi taraftarlar ve basın mensupları karşıladı.

    Bu arada Manchester United Kulübü, talihsiz olay nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 'ye "Seyahatinizin geri kalan bölümünde güvenli yolculuklar dileriz. Yakında görüşmek üzere" mesajını paylaşırken, sarı-lacivertli kulüp de resmi hesabından bu mesaja teşekkür etmişti.

    Kulübünden yapılan açılamada, meydana gelen gecikme nedeniyle sarı-lacivertli takımın, Manchester'da yapacağı antrenmanın iptal edildiği duyurulmuştu.

    Avrupa Ligi A Grubu'nda 'nda yarın oynanacak üçüncü hafta mücadelesi TSİ 22.05'te başlayacak.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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