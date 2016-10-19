 Fenerbahçe, İngiltere'ye gitti – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    , İngiltere'ye gitti

    Fenerbahçe, İngiltere'ye gitti

    , Avrupa Ligi A Grubu 3. haftasında yarın İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maç için İngiltere'ye gitti.

    Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İngiltere'nin Manchester kentine hareket etti.

    , Manchester United karşılaşmasının son hazırlığını bu akşam maçın oynanacağı 'nda yapacak. Antrenman öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, bir futbolcunun katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:02
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