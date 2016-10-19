Fenerbahçe, İngiltere'ye gitti

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İngiltere'nin Manchester kentine hareket etti.

Fenerbahçe, Manchester United karşılaşmasının son hazırlığını bu akşam maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, bir futbolcunun katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.