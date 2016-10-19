Fenerbahçe, İngiltere'ye gitti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. haftasında yarın İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maç için İngiltere'ye gitti.
Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İngiltere'nin Manchester kentine hareket etti.
Fenerbahçe, Manchester United karşılaşmasının son hazırlığını bu akşam maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, bir futbolcunun katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:02
- ''Kimseyi satmayız''
Toplam 6
Yorum
yorum farki valla riekerin bey rakip ceza sahasından musleraya geri pası engellerse şampiyon oluruz ama diğer türlü zor. tolga da geri oynamaya başladı
- Maçı hangi kanal verecek?
Toplam 3
Yorum
blackland Manudan inşallah 5 yemezsiniz . Beşin altındaki sonuçlar Fenerbahçe için başarı olur .
- Osmanlı'da Villarreal mesaisi
Toplam 1
Yorum
erol başarılar OSMANLISPOR
Fenerbahçe, İngiltere'ye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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