F.Bahçe'den taraftara ManU duyurusu

İşte sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı detaylı açıklama ve duyuru:



Takımımızın, 20 Ekim Perşembe günü saat 22:05'te Manchester United takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. karşılaşması, UEFA tarafından "Yüksek Rizikolu Maç" statüsüne alınmıştır. Bu müsabaka için UEFA ayrıca güvenlik delegesi ataması yapmıştır.

Bilindiği üzere 2012/2013 sezonunda oynadığımız UEFA maçlarında yaşanan önemli disiplin ve güvenlik ihlalleri sebebiyle kulübümüz çok ciddi yaptırımlara ve para cezalarına maruz kalmış, önemli mağduriyetler yaşamıştır.

Büyük Fenerbahçe'nin bu büyük taraftarı, daima, takımının iyi gününde yanında olmakla birlikte, kötü gününde de ayağa kalkmasındaki en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır.

Manchester United - Fenerbahçe karşılaşması için UEFA tarafından alınan kararlar gereği Vuvuzela gibi yaralanmaya sebep olabilecek bazı eşyalar stadyum içerisine kesinlikle alınmayacaktır. Yasaklı olan eşyalar aşağıda belirtilmiş olup,bu eşyaların taraftarlarımızın yanında olması durumunda girişler sırasında turnike dışında bırakılacaktır.

Stadyuma Getirilebilecekler Öğeler

· 500 ml su şişesi

· Küçük çantalar/sırt çantaları (koltuğunuzun altında durmalı)

· Küçük Boy Katlanabilir Şemsiye

· En fazla 2m*1m ölçülerinde pankart

· Fotoğraf Makinesi (en fazla 3 inç zoom yapabilen)

Koltuk değneği veya yürümeye yardımcı malzemelerinizle stada girerken yardıma ihtiyacınız varsa disability@manutd.co.uk adresine mail atarak destek talebinde bulunabilirsiniz.



Stadyuma Getirilmesi Yasak Olan Öğeler

· Alkol

· Teneke İçecek

· Laptop

· Tablet

· Karton İçecek

· Bardak

· Cam Şişe

· Termos

· Plastik Şişe

· 500 ml'den fazla su

· Havalı Korna

· Bebek Arabası

· Kaydedici Kamera

· Dart Oku

· Fişek / maytap

· Bıçak / Tabanca

· Büyük Valiz ve Çanta

· Katlanmayan Uzun Şemsiye

· 2m*1m ölçülerden büyük ve hakaret içeren pankart

· Sopa/Çubuk

· Radyo

· Sis / Gaz Bombası

· Teleskobik ve Uzun Lensli Fotoğraf Makinesi

· Alet Takımı

· Old Trafford sigara içilmeyen bir staddır. Bu kural elektronik sigaraları da kapsamaktadır.



Siz sevgili taraftarlarımızdan beklentimiz;



*Herhangi bir disiplin ve güvelik ihlalinin yapılmaması,

*90 dakika boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunması,

*Hiçbir şekilde, rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmaması, pankart, flama ve benzeri gibi objelerin stada getirilmemesi,

*Sahaya kesinlikle yabancı madde atılmamasının sağlanması,

*Maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesi,

*Rakip takım taraftarlarının olası provokasyonuna karşı sakin kalarak SADECE VE SADECE FENERBAHÇEMİZE DESTEK OLMANIZDIR.



Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır.

Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini ve yalnızca takımımıza destek olmalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ