'F.Bahçe büyük takım ve zorlu bir rakip'

Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesinde kulübün tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda olması gereken yerde olacağını düşündüğünü belirten Mourinho, "Türkiye ligi sürekli iyiye gidiyor. İstanbul dışındaki bazı takımlar yavaş yavaş başa oynuyorlar. Fenerbahçe'nin teknik direktörüne baktığım zaman tecrübeli bir isim, futbolcularına baktığım zaman kaliteli bir takım görüyorum. Fenerbahçe büyük bir takım ve zorlu bir rakip. Yarın kazanma şansı olan bir takımla karşılaşacağız. Eğer güçlü ve iyi bir oyun ortaya koyamazsak, şansımız olmaz. Şansımızın olması için iyi bir oyun ortaya koymalıyız." diye konuştu.

Liverpool, Fenerbahçe ve Chelsea ile aynı hafta içinde maç yaptıklarına ve fikstürün zorluğuna dikkati çeken Portekizli teknik adam, "Son 5 maçtır yenilmiyoruz. 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Sadece iyi oyuncularımız yok, aynı zamanda hepsi iyi arkadaş. Bizim için zor bir haftaydı. Pazartesi günü Liverpool ile deplasmanda oynadık. Yarın Fenerbahçe maçı var, onlar pazar günü sahasında oynadı. Hafta sonunda Chelsea ile karşılaşacağız. Farklı maçlarda farklı taktiklerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam ligde son üç maça yedek başlayan Rooney ile ilgili bir soruya, "Yarın takımda kimlerin olacağını size söyleyemem. Rooney psikolojik ve fiziksel olarak iyi durumda. Yarın bizimle olacak ama ilk 11'de başlar mı onu bilemiyorum." yanıtını verdi.

Sezon başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle düzenli forma giyemeyen Ermeni orta saha oyuncusu Henrih Mhitaryan'ın iyileştiğini ve takımdaki yerini alabileceğini kaydeden Mourinho, İsveçli yıldız İbrahimovic'ile ilgili bir soru üzerine de, "Performansından çok mutluyum. 5-6 yıl sonra aynı takımda çalışmak beni çok mutlu ediyor. Diğer arkadaşlarına yardım ediyor. Takımın ondan yararlanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Mourinho, Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde bazı futbolcularının dokunulmaz olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine, "11 yıl önceydi. Açık ara en iyi takımdı diyebilirim. O zaman durum farklıydı. Şu anda dokunulmaz bir futbolcu olduğunu söyleyemem. Bizim için önemli olan taraftara saygı" değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısına katılan 21 yaşındaki sol bek Luke Shaw da eski takım arkadaşı Robin van Persie ile ilgili bir soruyu, "Çok önemli bir futbolcu. Kalitesinin farkındayız. Onunla sadece 1 yıl birlikte oynayabildim. Sadece o değil, rakibimizde o kalitede olan başka futbolcular da var." şeklinde yanıtladı.