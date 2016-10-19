 Emenike isyanda: Öldürüyorlar – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Emenike isyanda: Öldürüyorlar

    Emenike isyanda: Öldürüyorlar
    Nijeryalı forvet Emenike, sosyal medya hesabı instagram'dan kendisi hakkında verilmeyen penaltılara isyan etti. Farklı kareleri birleştirerek yayınladığı fotoğrafın altına "Bu Ligi'nde bana yapılan altıncı penaltı ama hakemlerin hiçbiri bunları vermedi. Hakemlere bir yanlış mı yaptım? Çünkü beni öldürüyorlar" yazarak kendisi hakkında daha dikkatli karar verilmesini istedi.

    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:06
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