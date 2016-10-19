Bir iyi, bir kötü
Lens dünkü idmana da katılamadı; Advocaat risk almayacak. İdmana katılan Sow’un ise kafileye dahil edilmesi bekleniyor.
YEDEK SOYUNACAK
Milli takımdan sakat dönen ve Alanya maçını kaçıran Moussa Sow ise sevindirdi. Senegalli golcü dünkü idmana katılırken, Manchester kafilesindeki yerini alması büyük ihtimal. Sow'un yedek soyunması bekleniyor. Fener'de Ozan, Fernandao ve Salih'in sakatlıkları devam ediyor.
- 19 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:39
- Fener yetişemez
Toplam 26
Yorum
MUSLERA VE BRUMA Sadece bu iki futbolcu formsuzluk yaşarlarsa aniden 8 10 puan kaybedeceksiniz.Hazır mısınız ?
- Sigthorsson’un yükü Eren’in omuzlarında
Toplam 15
Yorum
yorum farki şanssızlık abi başka bişey değil. inşallah dersim maçına yetişip oynarlar. maç ritmi kazanmaları çok önemli
- "Gelsinler, bir tekliflerini yapsınlar"
Toplam 17
Yorum
Atillas-BJK Memnun değilseniz çıkın Lig'den. Sıkıntı yok. Size o parayı dünyada hiçbir ülke vermez. Hele şu rezil halinize..
Bir iyi, bir kötü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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