 Bir iyi, bir kötü – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bir iyi, bir kötü

    Bir iyi, bir kötü

    dünkü idmana da katılamadı; Advocaat risk almayacak. İdmana katılan Sow’un ise kafileye dahil edilmesi bekleniyor.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlardan bir iyi bir de kötü haber... Feyenoord maçında sakatlanarak Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kaçıran Jeremain Lens, Manchester yolculuğu öncesindeki son taktik antrenmana da katılamadı. Hollandalı futbolcuyla ilgili Manchester United deplasmanında risk alınması beklenmiyor.

    YEDEK SOYUNACAK
    Milli takımdan sakat dönen ve Alanya maçını kaçıran Moussa Sow ise sevindirdi. Senegalli golcü dünkü idmana katılırken, Manchester kafilesindeki yerini alması büyük ihtimal. Sow'un yedek soyunması bekleniyor. Fener'de Ozan, Fernandao ve Salih'in sakatlıkları devam ediyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:39
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