 Biletler bugün satışta – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Biletler bugün satışta

    Biletler bugün satışta
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Euroleague'de oynayacağı Zalgiris Kaunas ve STBL'deki Pınar Karşıyaka mücadelelerinin bilet satışı, bugün başlayacak. Ülker Sports Arena'da yapılacak iki maçtan Zalgiris sınavı biletleri 22 TL ile 975 TL, biletleri de 22 TL ile 575 TL arasında satılıyor.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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